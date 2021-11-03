Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran, Kabil'deki terör saldırısını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Kabil'deki 400 yataklı hastaneye düzenlenen terör saldırısına tepki göstererek, sıradan insanları hedef alan her türlü terör saldırısını kınadıklarını söyledi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Vezir Ekber Han diplomatik bölgesinde Serdar Muhammed Davud Han Askeri Hastanesi yakınında dün bombalı saldırı düzenlendi, saldırıda en az 23 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

Müzakerenin amacı sadece konuşmak değil

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan sosyal medya kişisel Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

“Beyaz Saray, İran’la müzakere çağrısında bulunuyor ve nükleer anlaşmaya dönmeye hazır olduğunu iddia ediyor. Ancak aynı zamanda İranlı kişlere ve şirketlere yeni yaptırımlar uyguluyor.

Bay Biden'ın davranışını dikkatle izlenmektedir. Müzakerenin amacı sadece konuşmak değildir; Aksine, somut bir anlaşma ve karşılıklı çıkarlara saygıdır.

P4+1 ülkeleri, karşılıklı çıkar ve haklara dayalı müzakerelere hazır olmalıdır.”

İran'da güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 160 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 10 bin 104 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 126 bin 616'ya vaka sayısı ise 5 milyon 944 bin 599'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 818'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 534 bin 667'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.