İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 160 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 10 bin 104 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 126 bin 616'ya vaka sayısı ise 5 milyon 944 bin 599'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 818'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 534 bin 667'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.