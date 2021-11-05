SMO: Türkiye'nin başlatacağı operasyona katılmaya hazırız

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yapacağı olası bir askeri harekata katılmaya hazır olduklarını belirten Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu SMO sözcüsü Yusuf Hamud, "Askeri harekatın ilanından önce tam teyakkuz durumuna geçiş için kısa bir zamana ihtiyaç var" dedi.

Türk medyasına göre Bazı SMO kaynaklar ayrıca, Türkiye'nin muhtemel bir askeri harekata hazırlık için SMO'ya malzeme gönderdiğini ve SMO'nun yeni bir harekatta hedef alınması beklenen bölgelere doğru konuşlandırıldığını ifade etti.

Her an başlayabilir

Geçen hafta Roma'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüştükten sonra konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyıp Erdoğan, "Tabii operasyon yapılacaksa operasyon yapılacak. Bundan geri adım atılmaz" demişti.

Üst düzey bir Türk güvenlik yetkilisi ise, hazırlıkların yapıldığını söyleyerek, "Tüm hazırlıklar tamamlandığında operasyon başlayacak" ifadesini kullandı.