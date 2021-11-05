Halep’te Türkiye karşıtı protesto gösterisi

Suriye medyasına göre, Halep kırsalındaki el Ziyare beldesinde dün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Türkiye destekli askeri grupların sivil yerleşim bölgesini hedef alan askeri saldırıları protesto edildi.

Daha önce ülkenin kuzeyindeki Mare bölgesinde tanksavar roketle Türk konvoyuna düzenlenen saldırıda iki özel kuvvet polisinin ölmesi üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni bir operasyon sinyali vermişti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun her yıl yayımladığı ülkeler raporunda Türkiye için Suriye’de ilk kez “işgalci güç” olarak tanımlandı.

Türkiye’ye ağır eleştirilerin yapıldığı raporda, Türkiye’nin son dönemde izlediği dış politikasının AB’nin güvenlik ve dış politika öncelikleriyle uyumlu olmadığı belirtildi.