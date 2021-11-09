ABD, Suriye’den Irak’a asker çekti

Hürriyet'in haberine göre, çekilmede ABD’ye ait 270 aracın Haseke yakınındaki Harab El Cer üssünden ayrılarak karayoluyla Irak topraklarına giriş yaptığı söylendi.

Amerikan konvoyunda askeri araçlar yanı sıra yakıt yüklü 79 tanker bulunduğu da belirtildi. Çekilmenin ani gerçekleştiğine dikkat çekilen haberde, “Bunun iki nedeni olabilir. İlki Washington ile Ankara arasında Suriye ile ilgili yürütülen temasta, Ankara bölgede yeni harekât başlatmakta kararı olduğunu Amerikan tarafına iletmiş olabilir. İkinci şık, son günlerde Irak’ta cereyan eden hadiseler yüzünden ABD, güç aktarımı yapmış olabilir” dendi. Suriye’de sınırlı miktarda asker bırakan ABD yönetimi, daha çok ülkenin petrol tesislerinin bulunduğu bölgelerde faaliyetlerini yürütüyor.