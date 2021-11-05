Rusya'dan ilk turist kafilesi Tahran'a geldi

Yabancı turistlere yönelik vize yasağının kaldırılmasının ardından Rusya'dan ilk turist kafilesi Tahran'daki İmam Humeyni (ra) Uluslararası Havalimanı'na geldi.

Nisan 2020’da İran ile Rusya arasındaki turizm ilişkilerini geliştirme kapsamında bir tanışma gezisi yapılacaktı. Fakat koronavirüs salgının yayılması nedeniye bu geziye ara verilmişti.

İran'ın önde gelen havayolu şirketi Mahan Air sponsorluğu ile yapılan tanışma gezisine katılan Rus kafilenin bir hafta ülkede kalması bekleniyor.

Rus kafilenin Kirman, Mahan ve Lut Ecocamp, Şiraz ve İsfahan'a seyahat etmesi planlanıyor.

Nistan 2020’de Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu’nun kararıyla yabancı turistlere vize işlemleri durdurulmuştu.