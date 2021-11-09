Suriye: İranlı zairleri ağırlamaya hazırız

Resmi temaslar için Şam'da bulunan İran Hac ve Ziyaret Kurumu Başkanı Alirıza Reşidiyan, Suriye Turizm Bakanı Muhammed Rami Rıdvan Martini ile görüştü.

Bu görüşmede İran kafilelerinin Suriye'ye gönderilmesinin yeniden başlatılması ve Hz. Zeynep ile Hz. Rukiye kutsal türbelerinin ziyaretine ilişkin hususlar ele alındı.

İran'daki salgın ile aşılama durumu hakkında bilgi veren Reşidiyan, Suriye'deki kutsal mekanlara ziyaretlerin yeniden başlaması için gerekli tedbirler alındığını söyledi.

Suriyeli Bakan da, "İki taraf arasında imzalanan anlaşma kapsamında İranlıların ülkemizdeki kutsal mekanları ziyaret edebilmeleri için uygun zemin hazırlayabiliriz. Var gücümüzle İranlı zairleri ağırlamaya hazırız." dedi.

İranlı yetkili, Suriye Evkaf Bakanı Muhammed Abdül Settar ile de bir araya geldi.