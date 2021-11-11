İran üzerinden geçen BAE-Türkiye Koridoru açıldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Türkiye arasında ilk karayolu nakliyesi yapıldı. Süveyş Kanalı geçişli Sharjah-Mersin güzergahında deniz yoluyla 20 gün sürecek taşıma, İran üzerinden geçen güzergahla 6 ila 8 günde yapılabilecek.

Türkiye, konteyner krizi ve deniz taşımacılığında artan maliyetlere karşı BAE ve Pakistan ile “TIR Karnesi”ne imza atmıştı.

Bu kapsamda, alüminyum ve silika cinsi eşyanın getirildiği sefer, BAE'nin Ras al Khaima kentinde başladı. Söz konusu yükler, deniz yolu etabında BAE'deki Sharj ah Limanı'ndan İran'daki Bender Abbas Limanı'na Fars Körfezi üzerinden götürüldü. Sonrasında Türkiye'ye Gürbulak Sınır Kapısı'ndan giren yükler, İskenderun'a ulaştırıldı.