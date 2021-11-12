Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran'dan önemli Viyana müzakereleri açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, İran’ın yakında Avusturya’nın başkenti Viyana'da yapılacak müzakerelerde iyi bir anlaşmaya varmaya hazır olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni’nin Avrupa turu gezisine değinen Emir Abdullahiyan, “Bugünlerde Dr. Bakıri, Avrupa'da başarılı görüşmeler yürütüyor. Viyana’da müzakere masasında iyi bir anlaşmaya varmaya hazırız. Tüm tarafların taahhütlerine geri dönmeleri önemli ve yol gösterici bir ilkedir.” dedi.

Yeni Delhi’de İran-Hindistan ilişkileri değerlendirildi

Bölgesel Güvenlik Diyalog Toplantısı'na katılmak üzere Hinditstan’ın başkenti Yeni Dehli’de bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani, dün Hint mevkidaşı Ajit Kumar Doval ile görüştü.

Şemhani bu görüşmede, ''İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin seviyesi, İran ve Hint iliderlerinin niyetlerine ve karşılıklı ilişkilerin parlak tarihine uygun değil ve bu biran önce istenilen seviyeye yükseltilmesi lazım.'' dedi.

Şemhani, ''İki ülke arasındaki en önemli konulardan biri İran’ın Çabahar Limanı’nın tam olarak kurulmasını hızlandırmaktır ve İran İslam Cumhuriyeti kapasitelerini bölgenin kalkınması ve büyümesi için kullanmaya isteklidir. Dolayısıyla Hindistan ile güçlü ikili ilişkiler bunun yolunu açabilir.” ifadesini kullandı.

Afganistan'daki gelişmelere ve Batı'nın bölgeyi istikrarsızlaştırma planına değinen Şemhani, bölgedeki tüm ülkelerin Afgan halkına yardım etmeye ve güvensizlikle mücadeleye katılması gerektiğini vurgulayarak, iki ülkenin bu konuda daha fazla işbirliği yapmasını umduğunu dile getirdi.

İran yapımı İHA'lar düşmanın gözüne diken gibi batmıştır

Devrim Muhafızları Hava-Uzay Komutanı Tuğgeneral Amir Ali Hacizade, bugün Tahran'da düzenlenen Şehit Hasan Tehrani Mukaddam'ı anma törenine katıldı.

Burada konuşma yapan Tuğgeneral Hacizade, İran'ın insansız hava aracı (İHA) aladındaki başarılarına işaret ederek, "İran yapımı İHA'lar düşmanın gözüne diken gibi battığı için ülkeye kısıtlama getirmek istiyorlar." dedi.

Tuğgeneral Hacizade, "Düşmanlar yıllarca silah ambargosu alanında elinden geleni yaptı ve askeri teçhizat ithalatı yapmamıza izin vermedi. Fakat onların çabaları sonuçsuz kaldı." ifadelerini kullandı.

Siyonist Rejim'in dünyada bekasından bahseden tek rejim olduğunu anlatan Tuğgeneral Hacizade, "Bekasından bahseden bir rejim yok olmaya mahkumdur ve böyle bir rejim başka bir ülke hakkında konuşamaz. Tehditleri ise daha çok kendi kamuoyu içindir." değerlendirmesinde bulundu.

Afgan halkına yardım için hiçbir çabadan kaçınmayacağız

Hinditstan’ın başkenti Yeni Dehli’de bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Rus mevkidaşı Nikolay Patruşev ile görüştü.

Görüşmede, İran-Rusya ilişkilerinin yanı sıra Afganistan’daki son durum, terörle mücadele, bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

Şemhani bu görüşmede, bölgenin terörizm, askeri saldırganlık, işgalcilik ve mülteci krizi gibi birçok sorunla karşı karşıya olduğunu anlatarak, “Bu durumdan çıkış yolu, başta ABD olmak üzere bölge ötesi devletlerin müdahalesine son vermek ve bölge ülkelerinin işbirliği ile mevcut krizleri atlatmaktır.” dedi.

Şemhani, Afganistan’daki son duruma dair, “Bu ülkedeki farklı etnik, dini ve mezhebi bileşenleri göz önüne alındığında, mevcut krizin çözüm yolu, Afganlar arası diyaloğu sürdürmek ve farklı etnik grupları temsil eden kapsayıcı bir hükümet oluşturmaktır.” ifadelerini kullandı.

Ali Şemhani, İran’ın Afganistan'daki gelişmeleri ve istikrarsıztan etkilenen Afganistan halkının durumunu endişeyle takip ettiğini ifade ederek, “İran olarak Afganistan halkına yardım etmek için hiçbir çabadan kaçınmayacağız.” açıklamasında bulundu.

İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 123 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 7 bin 539 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 127 bin 809'a vaka sayısı ise 6 milyon 19 bin 947'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 582'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 656 bin 447'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.