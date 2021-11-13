Pakistan'da patlama: 2 kişi öldü

Afganistan sınırındaki Pakistan aşiretler bölgesinde bulunan Bacur kentinde yol kenarına bırakılan bombanın patlaması sonucu iki güvenlik gücü hayatını kaybetti.
Bombanın uzaktan kumanda ile patlatıldığı açıklandı.
Pakistan'ın aşiretler bölgesinde bulunan Bacur kentinde yol kenarına bırakılan bombanın uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu iki kişi öldü.
Afganistan sınırındaki Pakistan aşiretler bölgesinde bulunan Bacur kentinde yol kenarına bırakılan bombanın patlaması sonucu iki güvenlik gücü hayatını kaybetti.
Bombanın uzaktan kumanda ile patlatıldığı açıklandı.
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