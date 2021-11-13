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13 Kas 2021 15:12

Pakistan'da patlama: 2 kişi öldü

Pakistan'da patlama: 2 kişi öldü

Pakistan'ın aşiretler bölgesinde bulunan Bacur kentinde yol kenarına bırakılan bombanın uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu iki kişi öldü.

Afganistan sınırındaki Pakistan aşiretler bölgesinde bulunan Bacur kentinde yol kenarına bırakılan bombanın patlaması sonucu iki güvenlik gücü hayatını kaybetti.

Bombanın uzaktan kumanda ile patlatıldığı açıklandı.

News Code 1898498
https://tr.mehrnews.com/news/1898498/

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