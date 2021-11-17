  1. Spor
17 Kas 2021 09:06

Suriye İran'a 3-0 yenildi

Suriye İran'a 3-0 yenildi

İran Milli Futbol Takımı, FIFA 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri kapsamında Ürdün'ün başkenti Amman'da oynanan maçta rakibi Suriye'yi 3-0 mağlup etti.

İran Milli Futbol Takımı, FIFA 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri kapsamında dün akşam Ürdün'ün başkenti Amman'daki Amman’daki II. Abdullah Stadı'nda oynanan maçta rakibi Suriye'yi 3-0 mağlup etti.

İran'ın galibiyet golleri Serdar Azmoun, İIhsan Hacsefi ve Ali Golizade'den geldi.

İran Futbol Milli Takımı bu sonuçla A Grubu'nda 16 puanla lider olurken Güney Kore 14 puanla ikinci sırada yer alıyor.

FIFA 2022 Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'ın ev sahipliğinde oynanacak ve yaz aylarında düzenlenen turnuva, kış mevsiminde gerçekleştirilecek.

Katar Futbol Federasyonu tarafından organize edilecek olan turnuva, Orta Doğu'da düzenlenen ilk turnuva olacak.

News Code 1898601
https://tr.mehrnews.com/news/1898601/

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