Suriye İran'a 3-0 yenildi

İran Milli Futbol Takımı, FIFA 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri kapsamında dün akşam Ürdün'ün başkenti Amman'daki Amman’daki II. Abdullah Stadı'nda oynanan maçta rakibi Suriye'yi 3-0 mağlup etti.

İran'ın galibiyet golleri Serdar Azmoun, İIhsan Hacsefi ve Ali Golizade'den geldi.

İran Futbol Milli Takımı bu sonuçla A Grubu'nda 16 puanla lider olurken Güney Kore 14 puanla ikinci sırada yer alıyor.

FIFA 2022 Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'ın ev sahipliğinde oynanacak ve yaz aylarında düzenlenen turnuva, kış mevsiminde gerçekleştirilecek.

Katar Futbol Federasyonu tarafından organize edilecek olan turnuva, Orta Doğu'da düzenlenen ilk turnuva olacak.