Portekiz, Dünya Kupası'na katılma hakkını kaybetti

Elemelerde oynanan maçların ardından Dünya Kupası için iki bilet daha sahibini buldu.

Portekiz, grubun final maçında 1-0 öne geçmesine karşın Sırbistan'a 2-1 mağlup oldu ve liderliği kaybetti. Konuk ekip, bu galibiyetle birlikte Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

İlk yarıda goller 2. dakikada Renato Sanches ve 33. dakikada Dusan Tadic'ten geldi. Son sözü ise 90'da Mitrovic söyledi.

Sırbistan, 20 puanla Portekiz'i geçerek grubunu ilk sırada tamamlayan taraf oldu.

Murata'nın golü yetti

İspanya ise 1 puanın yettiği maçta İsveç'i 1-0 mağlup ederek Katar biletini alan taraf oldu.

İspanya puanını 19 yaparak grubu lider tamamladı. İsveç ise 15 puanla ikinci sırada kaldı.