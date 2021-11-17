Düzce'de 5.2 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi verilerine göre merkez üssü Düzce Yayakbaşı olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 15.40'ta gerçekleşti ve İstanbul dahil birçok ilden hissedildi. Kandilli depremin 7.9 kilometre derinlikte olduğu bilgisini aktardı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin 5.0 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Derinlik ise 18.02 kilometre olarak bildirildi.

Soylu: Olumsuz durum yok

Deprem üzerine açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Düzce’de, saat 15.40'ta gerçekleşen 5,0 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmelere göre kamuoyu, Valiliğimiz tarafından bilgilendirilecektir" açıklamasını yaptı.

Düzce Valisi Cevdet Atay, ilk bilgilere göre, depremde can kaybı olmadığını, yıkılan bir yer bulunmadığını, ekiplerin sahada olduğunu bildirdi.

Kaynak: Gazete Duvar