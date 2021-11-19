Ankara'da patlama: 2 ölü, 4 yaralı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada patlama meydana geldi. Patlama sonucu bir bölümü çöken binadaki baba ile kız çocuğu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kızlarpınarı Caddesi'ndeki 114 numaralı binada meydana gelen patlama sonrası emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

İlk tespitlere göre gaz sızıntısı nedeniyle gerçekleştiği tahmin edilen patlama sonucu binanın bir bölümü çöktü.

Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri arama köpekleri ile göçükte arama-kurtarma çalışması yaptı.

Soruşturma başlatıldı

Ankara'da 3 katlı binada yaşanan ve 2 kişinin öldüğü 3'ü ağır 4 kişinin de yaralandığı patlamayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, "İlimiz Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki bir binada 18.11.2021 günü saat 23.10 sıralarında meydana gelen patlamayla ilgili olarak Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: NTV