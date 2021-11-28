Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran'dan yerli denizaltı "Besat" açıklaması

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, 28 Kasım Deniz Kuvvetleri günü münasebetiyle basın mensuplarına yaptığı açıklamada, deniz kuvvetlerinin teçhizat üretme kabiliyeti ile ilgili olarak, "Her türlü teçhizatı üretebiliriz ve bu doğrultuda yakında ‘Besat’ adlı ağır denizaltının inşa süreci başlayacak ve yakında görücüye çıkarılacak.” dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi Türkmenistan'da

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkmenistan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Zirvesi'ne katılmak üzere Aşkabat’a gitti.

İranlı başmüzakereci Viyana'da

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısına katılmak üzere beraberindeki heyetle Avusturya'nın başkenti Viyana'ya geldi.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 87 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 45 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 129 bin 549’a vaka sayısı ise 6 milyon 105 bin 101'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 356'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 853 bin 66’ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.