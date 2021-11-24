Emir Abdullahiyan İsviçreli mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan bu telefon görüşmesinde İsviçre’nin Avrupadaki özel yerini hatırlatıp iki ülke arasındaki ilişkilerin doğru yolda olduğunu belirterek, İsviçre Parlamento Başkanı'nın son Tahran ziyaretinin iki ülke arasındaki parlamenter ilişkilerde bir ‘dönüm noktası’ olarak nitelendirdi.

İsviçreli şirketlerin İran'daki faaliyetlerini geliştirmedeki bazı sorunları çözme çabalarına değinen Emir Abdullahiyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin bilim, eğitim, tarım, ulaşım, sağlık ve bankacılık dahil olmak üzere çeşitli alanlarda geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Emir Abdullahiyan ayrıca İran'ın iki ülke arasında ortak bir ekonomik komisyon kurmaya hazır olduğunu ifade etti.

İran'ın Afganistan'daki mevcut yönetimi kapsayıcı bir hükümet kurmaya teşvik ettiğini belirterek, bu ülkedeki insani durum ve mülteciler meselesi için uluslararası bir çaba gösterilmesi çağrısında bulundu ve İran üzerinden Afganistan'a yardım sağlanmasında işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin müzakerelerin önümüzdeki hafta Viyana'da başlayacağına dikkati çeken Emir Abdullahiyan, “İran, iyi ve acil bir anlaşmaya varmaya ciddi bir şekilde hazır; ancak aynı zamanda ABD'nin davranışına güvenmiyor” dedi.

ABD’nin bir yandan nükleer anlaşmaya dönmek istediğini bir yandan da son haftalarda İranlı şahıs ve şirketlere iki aşamada yaptırım uyguladığını dile getiren Emir Abdullahiyan, “ABD’nin çlişkili davranışı, müzakerelerdeki ana engellerden biridir. İran ABD’yi davranışlarına göre yargılar” ifadesini kullandı.

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ise, İran ve İsviçre arasındaki ilişkilerin önemine değinerek, iki ülke arasındaki ticaret kanalının durumu hakkında açıklama yaptı.

Ülkesinin Afganistan'a yardım için uluslararası işbirliğine katılmaya hazır olduğunu belirten Ignazio Cassis, Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet kurulması konusunda İran’da aynı fikirde olduğunu bildirdi.