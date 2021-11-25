Emir Abdullahiyan: Kafkasya'daki son çatışmalardan endişeliyiz

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile telefonda görüştü.

Bu görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra ekonomik iş birliği ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Emir Abdullahiyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, siyasi, ekonomik ve diğer alanlarda iş birliğinin önemine işaret etti.

İranlı şirketlerin Ermenistan’da daha fazla yer almak istediğini ifade eden Emir Abdullahiyan, iki ülke arasındaki ekonomi komisyonu toplantısının en kısa sürede toplanması temennisini dile getirdi.

Güney Kafkasya'da yaşanan son çatışmalardan endişe duyduğunu ifade eden İranlı Bakan, bölge ülkelerinin sınırlarında değişiklik meydana gelmesine karşı olduklarını belirterek, itidalli hareket edilmesini ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini istedi.

Mirzoyan ise, Tahran'a yaptığı son ziyarette iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için önerilen yol haritasına atıfta bulunarak, ortak ekonomi komisyonu toplantısının düzenlenmesine ve İran ile ticari ilişkileri artırmaya hazır olduklarını duyurdu.

Emeni Bakan, İran İslam Cumhuriyeti'nin ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı gösterme konusundaki tutumunu takdir etti.

İran ile her alanda ilişkileri geliştirmeye hazır olduklarını ifade eden Mirzoyan, Emir Abdullahiyan’ı ülkesine davet etti.