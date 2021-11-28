Reisi Türkmenistan'da ikili temaslarda bulundu

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Zirvesi'ne katılmak üzere Aşkabat’a gelen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüştü.

Reisi ayrıca Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de toplantıya katılmak üzere dün akşam üst düzey bir heyetin eşliğinde Aşkabat’a gitti.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi, bugün (28 Kasım)Türkmenistan’ın ev sahipliğinde düzenleniyor.