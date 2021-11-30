Emir Abdullahiyan ile Guterres Viyana görüşmelerini görüştü

Bu telefon görüşmesinde Viyana’daki görüşmeler ve Afganistan’daki gelişmeler ele alındı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan görüşmede, ABD ve üç Avrupa ülkesinin yükümlülüklerini yerine getirmemesine rağmen Tahran’ın ciddiyetler Viyana görüşmelerine girdiğini ve iyi anlaşma sağlanmasına çalıştığını söyledi.

İyi bir anlaşmanın nasıl bir anlaşma olduğunu anlatan Emir Abdullahiyan, “Karşı taraflar nükleer anlaşmadaki taahhütlerini tam olarak yerine getirmeli. Bu durumda İran da telafi edici tedbirlerini durduracaktır. Ayrıca varılan herhangi bir anlaşmanın etkili doğrulama potansiyeline sahip olması da önemlidir” dedi.

Emir Abdullahiyan sözlerinin diğer bölümünde İran Atom Enerjisi Başkanı Muhammed İslami ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi arasındaki yapıcı ve ileriye dönük görüşmelere değinerek, Tahran’ın UAEA ile teknik işbirliğine devam edeceğini ifade etti.

Afganistan’daki gelişmelere de atıfta bulunan Emir Abdullahiyan, bu ülkede kapsayıcı bir hükümetin kurulmasına vurgu yaparken soğuk mevsimin arifesindeki tehlikeli insanlık durumunu ‘endişe verici’ olarak nitelendirdi.

Emir ABdullahiyan göçmen krizini, Afgan halkının mali kaynaklarına uygulanan yaptırımları ve terör örgütü IŞİD’ın eylemlerini Afganistan’daki kritik faktörler arasında yer aldığını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ise bu telefon görüşmesinde Viyana’daki görüşmeleri olumlu karşıladığını belirterek, bu görüşmelerin sonuca varılması umudunu dile getirdi ve İran’ın yaptırımları kaldırmak için doğrulama talebini ‘makul’ olarak nitelendirdi.

Tüm tarafların diğer taraflar arasında güven sağlaması geretiğini dile getiren Antonio Guterres, BM’nin tam desteğini vurguladı.

Antonio Guterres, başta Afganistan'daki insani kriz olmak üzere yaygın bir krizden endişe duyduğunu belirterek, bu ülkenin ekonomisine likidite enjekte edilmesi gerektiğini vurguladı.