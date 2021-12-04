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4 Ara 2021 09:25

Siyonist İsrail'den Filistinlilere yeni saldırı

Siyonist İsrail'den Filistinlilere yeni saldırı

Siyonist İsrail bir kez daha orantısız güç kullanarak Batı Şeria'daYahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlilere müdahale etti.

Batı Şeria'nın Nablus ve Kalkilya kentlerinde Yahudi yerleşim birimleri protesto edildi.

Siypnist İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere müdahalesinde 28 kişi yaralandı.

Filistinlileri plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla saldıran İsrail rejimi Nablus'ta 21, Kalkilya'da 7 kişiyi plastik mermiyle yaraladı. Onlarca Filistinli de atılan gazdan olumsuz etkilendi.

250'den fazla Yahudi yerleşim birimi bulunuyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi, bu yerleşimlerde de 450 binden fazla Yahudi işgalci bulunuyor.

Kaynak: Milliyet

News Code 1898966
https://tr.mehrnews.com/news/1898966/

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