Siyonist güçlerinden Lazkiye'ye saldırı

Suriye devlet ajansı SANA, Suriye'nin batısındaki Lazkiye kentinde patlama seslerinin duyulduğu bilgisini verdi.

Ajans, Siyonist Rejim'in ülkenin batısındaki Lazkiye limanına yönelik saldırı düzenlediğini duyurdu.

SANA'nın askeri bir kaynağa dayandırdığı açıklamasına göre, Siyonist Rejim bu gece yarısı saat 01:23'te Lazkiye'nin güneybatısındaki Akdeniz'den Lazkiye ticari limanını füzelerle hedef aldı.

Bölgedeki bir dizi ticari konteynerde yangına yol açan saldırıda can kaybı olmadığı açıklandı.