Suudi savaş uçakları 6 kez Sana Uluslararası Havalimanı'na saldırdı

Yemen güçlerinin Marib vilayetindeki ilerleyişlerinin ardından Suudi’lerin Sana’ya saldırıları artmıştır.
Al Masirah TV kanalına göre, Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçlerinin Yemen’in farklı bölgelerine saldırıları devam ediyor.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri son günlerde Yemen’deki Sana Uluslararası Havalimanı’na birkaç kez saldırıdı.
Arap medyası Sana Uluslararası Havalimanı’nın son 24 saat içerisinde 6 kez Suudi savaş uçaklarının saldırılarına maruz kaldığını duyurdu.
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