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1 Ara 2021 09:13

Suudi savaş uçakları 6 kez Sana Uluslararası Havalimanı'na saldırdı

Suudi savaş uçakları 6 kez Sana Uluslararası Havalimanı'na saldırdı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları 24 saat içerisinde 6 kez Sana Uluslararası Havalimanı’na saldırdı.

Yemen güçlerinin Marib vilayetindeki ilerleyişlerinin ardından Suudi’lerin Sana’ya saldırıları artmıştır.

Al Masirah TV kanalına göre, Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçlerinin Yemen’in farklı bölgelerine saldırıları devam ediyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri son günlerde Yemen’deki Sana Uluslararası Havalimanı’na birkaç kez saldırıdı.

Arap medyası Sana Uluslararası Havalimanı’nın son 24 saat içerisinde 6 kez Suudi savaş uçaklarının saldırılarına maruz kaldığını duyurdu.

News Code 1898905
https://tr.mehrnews.com/news/1898905/

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