İran ve Suriye arasında akademik işbirliği artacak

Suriye Eğitim Bakanı Darem Tabbaa dün, sanal laboratuvarların üretiminde uzmanlaşmış İranlı şirketlerin temsilcileriyle, mesleki ve genel eğitim öğrencilerinin eğitim sürecine hizmet etmek ve modern teknolojiler ve laboratuvarlarla sanal eğitimi geliştirmek için işbirliği yollarını görüştü.

Bakan Tabbaa, bakanlığa, eğitim sürecinde ne ölçüde kullanıldığını araştırmak ve belirlemek için bazı deneysel modeller sağladıktan sonra, bakanlığın şirketlerle ilgili kişilerle koordinasyon sağlamaya ve onların deneyimlerinden bir mutabakat zaptı imzalamaya kadar yararlanmak için bir uygulama planı geliştirmeye hazır olduğunu teyit etti.

Öte yandan İran Barakah Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Dr. Hadi Cevhari, bazı İranlı şirketlerin öğrencilere uzaktan eğitim vermek için mekanik, inşaat ve kimya alanında düzenli ve sanal eğitim laboratuvarları kurmakla ilgilendiğini açıkladı.

Bu bağlamda Cevhari, “Korona salgınının yayılması ışığında sanal eğitimin önemine dikkat çeken öğrenci, internetin yardımıyla sanal olarak sınavlara girebilir ve öğrencilerin evlerinden çalışma ve laboratuvar çalışmalarını takip etmelerini kolaylaştırır” diye sözlerine ekledi.

Kaynak: SANA