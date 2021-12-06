İran-BAE arasında önemli görüşme

Resmi ziyaret için Tahran'a gelen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile görüştü.

İran-BAE ilişkileri ile bölgedeki son durumun ele alındığı görüşmede Şemhani, "Bölgede güvenlik ve istikrar ancak bölge ülkeleri arasında diyalog ve işbirliği yapılmasıyla sağlanabilir." dedi.

Şemhani, "Komşu ülkelerle yakın ve dostane ilişkilerin yanı sıra ekonomik, ticari ve yatırım kapasitelerinin değerlendirilmesi İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politika alanındaki ana öncelikleridir." ifadesini kullandı.

Bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin dış güçlerin müdahaleci politikalarından etkilenmemesi gerektiğini vurgulayan Şemhani, şunları kaydetti:

“Fars Körfezi ülkeleri birlikte işbirliği yaparsa, bir enerji merkezi olarak kendi halkları için kalkınma ve refah sağlayıp bölge ve dünya ekonomisine büyük katkıda bulunabilir."

Bölgedeki krizlerin son bulması gerektiğini vurgulayarak, "Anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak için diyalog askeri yöntemin yerini almalı." diye konştu.

BAE'li yetkili de, "Abu Dabi ve Tahran arasında dostane ilişkileri geliştirmek BAE'nin önceliklerinden biridir." dedi.