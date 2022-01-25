ABD heyeti ile daha fazla temasa gerek yok

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, kişisel Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

“Şimdiye kadar Viyana’da ABD heyeti ile temaslar resmi olmayan yazışmalar yoluyla gerçekleşti ve bundan daha fazlasına gerek olmadı ve olmayacaktır.

Bu yöntem yalnızca iyi bir anlaşmaya vardığında diğer yöntemlerle değiştirilebilir.”

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ABD ile müzakere hakkında, “ABD’liler defalarca diyalog teklifinde bulundular, ancak bu konuda henüz bir sonuca varmadık” demişti.