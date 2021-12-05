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5 Ara 2021 10:43

BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı yarın Tahran'a gelecek

BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı yarın Tahran'a gelecek

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Tahran'a gelecek.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani’nin resmi daveti üzerine yarın Tahran’a gelecek.

Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan Tahran ziyareti sırasında Şemhani’nin yanı sıra üst düzey bazı İranlı yetkililerle görüşmesi bekleniyor.

BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı’nın Tahran ziyareti kapsamında ikili ilişkilerin geliştirme yolları ve bölgedeki son gelişmeler ele alınacak.

News Code 1898991
https://tr.mehrnews.com/news/1898991/

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