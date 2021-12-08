Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Lahey'in kararını değerlendirdi

Memmedov, Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı yargı organı Uluslararası Adalet Divanının Azerbaycan ve Ermenistan'ın başvurularıyla ilgili tedbir kararını değerlendirdi.
Azerbaycan'ın her zaman uluslararası kararlara bağlı tutum geliştirdiğini aktaran Memmedov, Divanın kararıyla, Ermenistan'ın uluslararası mahkemede Azerbaycan aleyhine sert kararlar bekleyerek siyasi puan kazanma girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını vurguladı.
İkinci Karabağ Savaşı'ndan sonra saldırılarda bulunan ve Azerbaycan'da yargılanan Ermenilerin durumunun kararların kapsamında olmamasını, uluslararası mahkemenin, Azerbaycan yargısına saygı göstermesi şeklinde değerlendiren Memmedov, gelecek yıl, Ermenistan'ın Karabağ bölgesinde çevreye verdiği zararlar ve enerji kaynaklarını istismar etmeleri nedeniyle şikayette bulunacaklarını aktardı.
Uluslararası Adalet Divanı dünkü kararında, Azerbaycan'ın açtığı davaya ilişkin tedbir kararında, Ermenistan'ın Azerbaycanlılara yönelik bazı fiillerinin ırk ayrımcılığı sözleşmesinin çeşitli maddelerini ihlal ettiğini belirtmişti.
Ayrıca Divan, Azerbaycanlılara karşı sosyal medyada yürütülen tehdit, hakaret ve karalama kampanyalarına dikkati çeken Azerbaycan heyetinin talebini dikkate alarak, Ermenistan'dan Azerbaycanlılara karşı etnik ayrımcılık yapmamasını istemişti.
Kararda, Ermenistan'dan nefret suçu işleyen Ermenileri engellemesi gerektiği hatırlatılmıştı.
Kaynak: TRT Avaz
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