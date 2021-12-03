Azerbaycan: Ermeniler mayınlı yerlerin haritasını vermiyor

talya'nın başkenti Roma'da İtalyan Parlamentosunda temaslarda bulunan Sabina Aliyeva, Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde Meclis Başkan Yardımcısı Ettore Rosato ile basın toplantısı düzenledi.

Aliyeva, bu ziyaretiyle Ermenistan'ın Karabağ'ı işgali sırasında yaşanan insan hakları ihlallerini İtalyan muhataplarına aktarma fırsatı bulduklarını dile getirerek, geçen yılki İkinci Karabağ Savaşı'nda Ermenistan silahlı kuvvetlerince sivil yaşam alanlarının yasaklanmış silahlarla hedef alınmasıyla aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini anımsattı.

Bir insanlık suçudur

Azerbaycan Ombudsmanı, Karabağ'ın işgalden kurtarılmasının ardından pek çok vatandaşın memleketine dönme hasreti çektiğini belirterek, "Ancak halen güvenlik sorunu var. Yüzlerce mayın temizlenmiştir. Halen de çok sayıda mayın var ve insanların yaşamına tehdittir. Ermeniler mayınları döşediği yerlerin haritasını vermeyi reddetmektedir. Bu insanlık suçudur." dedi.

İtalya Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Rosato da savaştan sonra Karabağ'ı ve bölgede bombalanan sivil yerleri ziyaret eden ilk uluslararası heyetlerden birinde yer aldığını hatırlatarak, İtalya'nın her zaman diyaloğa dönülmesi ve barış için çalıştığını kaydetti.

Rosato, mayınların temizlenmesinin bölgede hayatın normale dönmesi açısından öncelikli hedeflerden olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA