Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Galibaf, TBMM Başkanı Şentop ile görüştü

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) 16'ncı Konferansı kapsamında İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İSİPAB İcra Komitesi'nin 46'ncı toplantısında, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Galibaf, "İnşallah önümüzdeki dönemde İslam ülkelerindeki sorunlara dönük çözümleri birlikte üreteceğiz." dedi.

Tahran-Ankara ilişkilerine ilişkin Galibaf, "Umarım yakın gelecekte İran ve Türkiye arasındaki uzun vadeli iş birliği ile ilgili yol haritası çalışmaları süratle tamamlanır. Hiç şüphesiz iki ülke, yakın işbirliği ile bölgesel ve uluslararası gelişmelerde etkin rol oynayabilir." ifadesini kullandı.

Bakıri Keni, Çinli mevkidaşı ile telefonda görüştü

Bakırı bu görüşmede, İran ve Çin’in farklı alanlarda geniş yelpazeli bir iş birliğine sahip olduğuna işaret ederek, iki ülkenin Viyana görüşmeleri de dahil olmak üzere birçok uluslararası konuda aynı görüşe sahip olduğunu söyledi.

Bakıri, Pekin'in İran’ın yasadışı ABD yaptırımlarının kaldırılması ile güvence talebi gibi önemli konulardaki görüşlerine verdiği desteği takdir etti.

İran heyetinin Viyana görüşmelerinde diğer taraflara sunduğu taslaklara değinen Bakıri, “İran İslam Cumhuriyeti'nin önerileri gerçek kanıtlara göre hazırnmıştır. Bana göre karşı tarafın İran’ın yapıcı eylemine makul bir yanıt vermesi lazım.” ifadesini kullandı.

Çinli yetkili ise, müzakere sürecinde iki taraf arasında istişare ve koordinasyonun devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, diğer tarafların da yapıcı bir yaklaşımla müzakerelerin ilerlemesine katkıda bulunmasını umduğunu ifade etti.

İranlı Başmüzakereci Bakıri Viyana'da

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısına katılmak için Avusturya'nın başkenti Viyana'ya geldi.

Bugün İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) heyetinin katılımıyla Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısı yapılacak.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 78 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 228 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 130 bin 524’e vaka sayısı ise 6 milyon 147 bin 872’ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 169’unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 950 bin 425’e ulaştı." ifadesi kullanıldı.