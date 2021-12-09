Galibaf, TBMM Başkanı Şentop ile görüştü

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) 16'ncı Konferansı kapsamında İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İSİPAB İcra Komitesi'nin 46'ncı toplantısında, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Galibaf, "İnşallah önümüzdeki dönemde İslam ülkelerindeki sorunlara dönük çözümleri birlikte üreteceğiz." dedi.

Tahran-Ankara ilişkilerine ilişkin Galibaf, "Umarım yakın gelecekte İran ve Türkiye arasındaki uzun vadeli iş birliği ile ilgili yol haritası çalışmaları süratle tamamlanır. Hiç şüphesiz iki ülke, yakın işbirliği ile bölgesel ve uluslararası gelişmelerde etkin rol oynayabilir." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop ise Galibaf ve beraberindeki heyeti İstanbul'da misafir etmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Yapılan görüşmede Şentop, "Bu platformda yapacağımız istişarelerin, küresel ve bölgesel meseleler hakkında ortak bir yaklaşım geliştirmek adına çok faydalı olduğuna inanıyorum. Müslümanların azınlıkta olduğu ülkelerde Müslüman azınlıkların insan haklarıyla ilgili bir komite oluşturalım. Çünkü batılı birçok kuruluş İslam ülkelerinde insan haklarıyla ilgili çalışmalar yapıyorlar." diye konuştu.