İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 78 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 228 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 130 bin 524’e vaka sayısı ise 6 milyon 147 bin 872’ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 169’unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 950 bin 425’e ulaştı." ifadesi kullanıldı.