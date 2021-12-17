  1. Spor
17 Ara 2021 11:30

2021'in en iyi futbolcuları açıklandı

2021'in en iyi futbolcuları açıklandı

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), kendi kriterlerine göre 2021'in en iyi futbolcularını belirledi.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), 2021 yılının en iyi futbolcularını listeledi. İsviçre merkezli kuruluşun raporunda Ballon d'Or ödülünden bambaşka isimler

bulunurken Süper Lig'den iki isim de en iyi oyuncular arasında kendilerine yer buldu.

En iyi kaleciler ve saha içindeki oyuncular listesi şu şekilde:

1. David Alaba-Real Madrid

2. Ruben Dias-Manchester City

3. Milan Skriniar-Inter

4. Carlos Casemiro-Real Madrid

5. Joshua Kimmich-Bayern Münih

PSG'nin genç yıldızı Kylian Mbappe listenin 15. sırasında yer aldı.

Ballon d'Or finalisti Robert Lewandowski, 17. sırada kendine yer buldu.

Ballon d'Or'u kazanan Lionel Messi ise 24. sırada yer alabildi.

Yılın en iyi kalecileri

1. Thibaut Courtois- Real Madrid

2. Jan Oblak -Atletico Madrid

3. Manuel Neuer - Bayern Münih

4. Ederson Moraes -Manchester City

13. Fernando Muslera - Galatasaray

28. Uğurcan Çakır -Trabzonspor

Kaynak: Haberglobal

News Code 1899224
https://tr.mehrnews.com/news/1899224/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 14 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler