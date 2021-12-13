  1. Spor
13 Ara 2021 15:24

Güney Kore olimpiyatları boykot etmeyi düşünmüyor

Güney Kore olimpiyatları boykot etmeyi düşünmüyor

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, şubatta yapılması planlanan Pekin Kış Olimpiyatları’na diplomatik boykot uygulamayı "düşünmediklerini" bildirdi.

Moon, Avustralya ile ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, herhangi bir ülke ya da ABD tarafından Pekin Olimpiyatları’nın boykot edilmesinin istenmediğini belirtti.

Moon, olimpiyatlara yönelik diplomatik bir boykot uygulamayı "düşünmediklerini" aktardı.

ABD boykot kararı vermişti

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, 6 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "Çin'in Sincan'da işlediği insanlığa karşı suçlar ve diğer insan hakları ihlalleri nedeniyle 2022 Pekin Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na hiçbir diplomatik ya da resmi heyet göndermeyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat 2022'de Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek.

Kaynak: AA

News Code 1899156
https://tr.mehrnews.com/news/1899156/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 4 + 0 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler