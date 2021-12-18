Pakistan'dan Hindistan'a saldırı uyarısı

Al Jazeera'ye konuşan Pakistan Başbakanı İmran Han, Pakistan-Hindistan ilişkileri, Keşmir meselesi ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

İmran Han, “Hindistan bize karşı herhangi bir askeri saldırıda bulunmak isterse, 2019'daki gibi karşılık veririz.” dedi.

Keşmir meselesiyle ilgili olarak İmran Han, “Bu konuyu tüm uluslararası platformlarda gündeme getireceğiz.” ifadesini kullandı.

Pakistan Başbakanı, Afganistan'daki son duruma dair, “Bu ülke yeniden kaosa girerse Pakistan'ın tekrar acı çekeceği anlamına gelir.” değerlendirmesinde bulundu.

14 Şubat 2019’da Hindistan kontrolündeki Keşmir'de 44 askerin öldüğü saldırı sonrasında iki ülke arasındaki gerginlik tırmanmış, Hindistan, saldırganların Pakistan tarafından desteklendiğini iddia etmiş, Pakistan ise bu suçlamaları reddetmiş ve saldırıyı kınayan bir açıklama yapmıştı.