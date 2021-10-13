Tümgeneral Bakıri, İmran Han ile bir araya geldi

Üst düzey askeri bir heyetin eşliğinde İslamabad'da bulunan İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir araya gelerek, bölgedeki son güvenlik gelişmeleri ve özellikle Afganistan'daki durumu görüştü.

Tümgeneral Bakıri, bugün Pakistanlı mevkidaşı Orgeneral Kamer Cavid Bacva ve Pakistan Ordu Kurmay Başkanı General Nedim Rıza ile yaptığı önemli istişarelere değinerek, iki komşu arasındaki yakın işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Pakistan Başbakanı İmran Han da geçtiğimiz ay Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısı sırasında İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile yaptığı görüşmeye atıfta bulunarak, Pakistan’ın İran ile özellikle sınır, ekonomik, askeri ve güvenlik alanında ilişkilerini güçlendirme taahhütünü vurguladı.

İmran Han, Afganistan’daki krizin hiçbir zaman askeri bir çözümü olmadığını ve bu ülkedeki tüm iç grupların katılımıyla kapsayıcı bir hükümetin oluşturulması gerektiğini söyledi.