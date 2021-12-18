İran'da güncel korona verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 41 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 361 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 131 bin 33’e vaka sayısı ise 6 milyon 169 bin 11’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 909’unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 999 bin 860’a ulaştı." ifadesi kullanıldı.