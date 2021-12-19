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19 Ara 2021 14:52

İran'da koronadan iyileşenlerin sayısı 6 milyonu geçti

İran'da koronadan iyileşenlerin sayısı 6 milyonu geçti

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 50 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve  bin 968  yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 131 bin 83’e vaka sayısı ise 6 milyon 170  bin 979’a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 876’sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 4 bin 277’ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1899286
https://tr.mehrnews.com/news/1899286/

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