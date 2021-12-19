İran'da koronadan iyileşenlerin sayısı 6 milyonu geçti

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 50 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 968 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 131 bin 83’e vaka sayısı ise 6 milyon 170 bin 979’a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 876’sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 4 bin 277’ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.