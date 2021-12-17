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17 Ara 2021 15:02

İran'da bugünkü vefat ve vaka sayısı açıklandı

İran'da bugünkü vefat ve vaka sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 46 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 196 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 130 bin 992’ye vaka sayısı ise 6 milyon 167 bin 650’ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 941’inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 995 bin 734’e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1899231
https://tr.mehrnews.com/news/1899231/

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