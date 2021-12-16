İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 63 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 500 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 130 bin 946’ya vaka sayısı ise 6 milyon 165 bin 454’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 975’inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 990 bin 898’e ulaştı." ifadesi kullanıldı.