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16 Ara 2021 15:42

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 63 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 500 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 130 bin 946’ya vaka sayısı ise 6 milyon 165 bin 454’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 975’inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 990 bin 898’e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1899213
https://tr.mehrnews.com/news/1899213/

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