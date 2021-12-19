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19 Ara 2021 11:34

Ermenistan'ın Türkiye Özel Temsilcisi belli oldu

Ermenistan'ın Türkiye Özel Temsilcisi belli oldu

Türkiye'yle ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan Türkiye Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi.

Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ın, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi kapsamında özel temsilci atandığı duyuruldu.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vaan Unanyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Ermenistan ve Türkiye arasındaki diyalog süreci kapsamında özel temsilci olacak" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşuoğlu, 15 Aralık'ta Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirileceğini açıklamıştı. 

Kaynak: Gazeteduvar

News Code 1899278
https://tr.mehrnews.com/news/1899278/

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