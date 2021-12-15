  1. Ekonomi
15 Ara 2021 15:31

Paşinyan: Ermenistan, Rusya ve İran ile demir yolu ulaşımı olacak

Paşinyan: Ermenistan, Rusya ve İran ile demir yolu ulaşımı olacak

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Brüksel'deki görüşme ile ilgili facebook hesabı üzerinden paylaştığı bir mesajda, "Ermenistan, İran ve Rusya'yla demiryolu ile ulaşım sağlayabilecek." dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev üçlü görüşmede demir yolu hatlarının restorasyonunun gerçekleştirilmesi konusunda varılan mutabakat yeniden teyit edildi. 

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Brüksel'deki görüşme ile ilgili facebook hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Paşinyan "Demir yolu, uluslararası kabul görmüş sınır ve gümrük kurallarına göre, karşılıklılık esaslarına dayalı, uluslararası kabul görmüş sınır ve gümrük düzenlemelerine uygun olarak faaliyet gösterecek. 

Ermenistan, İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu'na demiryolu ile ulaşım sağlayabilecek. Temasları sürdürme konusunda da anlaştık.'' ifadeleri kullandı. 

Kaynak; Ermenihaber

News Code 1899195
https://tr.mehrnews.com/news/1899195/

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