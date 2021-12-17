Ermenistan Türkiye'den mal ithalatı yasağını uzatmayı planlıyor

Ermenistan Ekonomi Bakanı Vahan Kerobyan, Ermenistan'ın 1 Ocak 2021'de yürürlüğe giren Türkiye'den mal ithalatı yasağını uzatmayı planladığını söyledi.

Hükümet toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Ermenistan Ekonomi Bakanı Kerobyan, “Mal ithalatı yasağını uzatmayı düşünüyoruz. Bunun ekonomik etkisi ya da beklentiler, doğru yaptığımızı gösteriyor. Türkiye ile ekonomik ilişkiler simetrik olmalı, tek taraflı olmamalı” dedi.

Kerobyan, Ermenistan-Türkiye sınırının açılması durumunda, pazarlara erişimin ikili bazda çok detaylı olarak ele alınması gerektiğini kaydetti.

2019’da Türkiye'den 268.1 milyon dolarlık ithalat ve Türkiye'ye 2-3 milyon dolarlık ihracat yapıldığını anımsatan Kerobyan, “Bu yılki ithalat 10 kat daha az, ihracat ise sıfır” diye konuştu.

Ermenistan ve Türkiye arasındaki ithalat-ihracat büyük ölçüde Gürcistan üzerinden gerçekleştiriliyor. Türkiye’den Ermenistan’a tekstil, narenciye, ekipman, ısıtma sistemleri, kimyasal ürünler ve metal ihraç ediliyor.

Haziran ayında Ermenistan hükümeti, Türkiye'den mal ithalatı yasağını 6 aylık süre için uzatmıştı.

Diplomatik ilişkileri bulunmayan Türkiye ve Ermenistan arasındaki sınır, Dağlık Karabağ sorunu nedeniyle 1993 yılından bu yana kapalı bulunuyor.

Kaynak: Ermenihaber