EİT yük treni İran'a ulaştı

10 yıl sonra yeniden hizmete açılan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) olarak bilinen İslamabad-Tahran-İstanbul demir hattının ilk yük treni bugün İran'ın Mircave sınırına ulaştı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Yük Treni olarak bilinen İslamabad-Tahran-İstanbul demiryolu projesi, 21 Aralık'ta Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi başta olmak üzere Ticaret ve Demiryolları Bakanları ile İran’ın İslamabad Büyükelçisi'nin katıldığı törenle yeniden hizmete açılmıştı

Bakan Kureyşi, törende yaptığı konuşmada, bu gelişmenin komşular ve diğer ülkeler arasında bölgesel işbirliği ve ticaret politikasını ilerletme konusunda yeni bir aşama olduğunu söylemişti.