İran-Azerbaycan-Gürcistan ulaştırma koridoru açıldı

İran-Azerbaycan-Gürcistan ulaştırma koridoru açılış törenine İran Karayolları Ulaştırma ve Bakım Kurumu’na bağlı Gümrük ve Transit Ofisi Genel Müdürü Cevad Hidayeti, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Tebriz Başkonsolosu Bünyad Hüseyinov, Gürcistan’ın Tahran Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Georg ve Doğu Azerbaycan Valisi Abedin Hürrem katıldı.

Tebriz kentinde düzenlenen törende konuşmada yapan Hidayeti, yeni güzergahta bugün ilk deney seferinin yapıldığını bildirdi.

Hideyeti, yeni ulaştırma koridorunun Güneydoğu Asya ve Avrupa pazarlarına erişim yolları oluşturmak için yapıldığını kaydederek, deniz taşımacılığındaki maliyetler 3 kat arttığı için yeni fırastın değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Hidayeti, “Bu koridorun Doğu Azerbaycan eyaleti ve Tebriz'den başlaması, bu eyalet ile ülkenin bölgesel yakınlaşma, ilişkilerinin gelişmesi ve ekonomik refahı için parlak bir vizyon sağlar.” dedi.

Azeri diplomat ise , “İran-Azerbaycan-Gürcistan koridorunun açılması, başta İran'ın sınır illeri olmak üzere üç komşu ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da artmasına yol açacaktır.” diye konuştu.

Daha önce İran'ın Azerbaycan Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu hafta yeni bir koridorun (İran, Azerbaycan Cumhuriyeti, Gürcistan, Karadeniz ve Avrupa) faaliyete geçeceğine tanıklık edeceğiz." paylaşımında bulunmuştu.