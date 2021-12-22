Fehmi Koru AKP'deki erken seçim senaryosunu açıkladı

Gazeteci Fehmi Koru, Cumhurbaşkanı Erdoğan için " Asgari ücret, tamam. Dolara 'Dur' dendi, tamam.. Sıradakiler de gelirse seçim tarihi erkene alınır mı?" başlık bir yazı kaleme aldı.

AK Parti içindeki önemli isimlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a erken seçim kararı alınmasının bir fırsat olacağını gösterebileceğini ifade eden Koru, "Bugün alınacak bir erken seçim kararı, AK Parti için, zamanında yapılacak seçimden daha tercih edilir bir seçenektir... İktidarın ‘başarılı’ kabul edildiği ilk 10-12 yılını unutmayan seçmen kitlesinin hiç değilse bir bölümünün desteği henüz devam ederken gidilecek seçimi, onlar, bir çıkış yolu olarak görebilirler. Görürler de bunu seçim tarihini erkene alma kararını verebilecek tek kişiye anlatıp onu ikna edebilirler mi? Ya da, AK Parti genel başkanı da olan Cumhurbaşkanı Erdoğan sıkça yaptırdığı araştırmalara bakıp kendiliğinden böyle bir yola gider mi?" dedi.