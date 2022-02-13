İslamabad-Tahran-İstanbul Demiryolu Hattı'ndan taşınan yük artacak

Pakistan medyasına göre, İslamabad-Tahran-İstanbul Demiryolu Hattı'ndan 3. yük treni Türkiye'ye ulaştı.

Pakistan Demiryolları Bakanlığından üst düzey bir yetkili, İslamabad-Tahran-İstanbul Demiryolu Hattı'ndan yük trenleri seferlerinin artacağını bildirdi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) bölgesindeki ekonomik ve ticari faaliyetleri canlandırmak amacıyla İslamabad-Tahran-İstanbul hattında yük taşımacılığı 21 Aralık 2021 tarihinde yeniden başlatılmıştı.

Üç ülkenin üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (EİT) demiryolu projesi, ticari ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesini hedefliyor. 6 bin 500 kilometrelik demiryolu hattı ile üç ülkeyi birbirine bağlayan bu projenin ilk lansmanı 2009 yılında yapılmıştı.

EİT yük treni, Pakistan-Türkiye arasında 35 gün süren deniz taşımacılığına kıyasla zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor.