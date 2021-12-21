İslamabad-Tahran-İstanbul yük treni seferleri başladı

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Yük Treni olarak bilinen İslamabad-Tahran-İstanbul demiryolu projesi, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi başta olmak üzere Ticaret ve Demiryolları Bakanları ile İran’ın İslamabad Büyükelçisi'nin katıldığı törenle bugün yeniden hizmete açıldı.

Bakan Kureyşi, törende yaptığı konuşmada, bu gelişmenin komşular ve diğer ülkeler arasında bölgesel işbirliği ve ticaret politikasını ilerletme konusunda yeni bir aşama olduğunu söyledi.

Kureyşi, bölgesel işbirliğinin İslamabad-Tahran-İstanbul demiryolu gibi önemli projelere şiddetle ihtiyacı olduğunu da sözlerine ekledi.

Pakistan’ın İslamabad kentinden bugün yola çıkan yük treni, İran üzerinden İstanbul'a gidecek.

Bu güzergahın yeniden hizmete açılmasıyla Pakistan’ın İran ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya demiryolu irtibatı sağlanmış oldu.

Son günlerde gerçekleşen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 10. Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nda, İstanbul-Tahran-İslamabad yük treninin 2021 yılı başında yeniden işletmeye açılmasına karar verildi.

Söz konusu trenin işletmeye başlatılmasıyla güzergah üzerinde konteyner taşımacılığının yanı sıra bundan sonra konvansiyonel vagonlarla da yük taşımacılığı gerçekleştirilebileceği vurgulandı.

Üç ülkenin üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (EİT) demiryolu projesi, ticari ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesini hedefliyor. 6 bin 500 kilometrelik demiryolu hattı ile üç ülkeyi birbirine bağlayan bu projenin ilk lansmanı 2009 yılında yapılmıştı.