Askeri tatbikatta kullanılan tüm teçhizatlar yerlidir

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Alirıza Tangsiri, ülkenin güneyinde yürütülen "Büyük Peygamber (SAV) 17" adlı geniş kapsamlı askeri tatbikat hakkında açıklamada bulundu.

Tuğamiral Tangsiri, tatbikatın çeşitli aşamalarında kullanılan tüm askeri teçhizatların yerli üretim olduğunu dile getirdi.

Bugün tatbikat kapsamında adaları savunma eğitimi yapıldığını belirten Tuğamiral Tangsiri, temsili düşmanın adalara ulaşmadan önce yok edildiğini söyledi.

Tuğamiral Tangsiri, “Bu tatbikatın düşmanlara mesajı şudur: Herhangi bir ülkenin karasularımıza tehditkar bir gözle bakmasına asla izin vermeyiz,topraklarımıza göz dikenin gözünü kör eder, elini keseriz. 17 Büyük Peygamber tatbikatının bölgedeki dost ülkelere mesajı barış, dostluk ve kardeşliktir." ifadelerini kullandı.

Ülkenin güneyinde dün "Büyük Peygamber (SAV) 17" adlı geniş kapsamlı askeri tatbikat başlatılmıştı.

Devrim Muhafızları Ordusu'nda Operasyon Komutan Yardımcısı General Abbas Nilfuruşan, söz konusu tatbikata dair yaptığı açıklamada, "Beş gün sürecek askeri tatbikat Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı farklı askeri birimlerinin katılımıyla ülkenin Hürmüzgan, Buşehr, ve Huzistan eyaletleri ile Hürmüz Boğazı ve Fars Körfezi sularında yapılacak." demişti.

Tatbikat boyunca askeri birliklerin düşmanlara karşı savunma kapasitesi ve İran yapımı yeni askeri teçhizatlar denetlenecektir.

