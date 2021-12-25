Reisi: Düşmanca eyleme karşı tepkimiz sert ve ezici olur

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi websitesinde yer alan bilgiye göre, Hz. İsa Mesih’in (a.s) kutlu doğum gününü tebrik ederek, “Hazreti İsa Mesih (a.s) zalimlere karşı direniş gösteren bir peygamberdir. Bu hazretin davranışı herkesin öğrenmesi gereken büyük bir derstir.” dedi.

Reisi, İran’ın güneyinde Devrim Muhafızları tarafından gerçekleştirilen Büyük Peygamber (S.A.V) 17 adlı askeri tatbikata ilişkin, “Bu tatbikat İran İslam Cumhuriyeti'nin İran halkının çıkarlarını ve güvenliğini savunma yönündeki kararlılığını ve gücünü göstermektedir.” dedi.

İran’ı tehidt edenlere seslenen Reisi, “İran Silahlı Kuvvetleri'nin herhangi bir düşmanca eyleme karşı tepkisi sert ve ezici olur, aynı zamanda stratejik denklemleri önemli ölçüde değiştirir.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi ayrıca, Devrim Muhafızları'nın İran halkı ve bölge uluslarının güvenliğini koruma yönündeki çabalarını da takdir etti.

İran güneyinde 20 Aralık'ta "Büyük Peygamber (S.A.V) 17" adlı geniş kapsamlı askeri tatbikat başlatılmıştı.