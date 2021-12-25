Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Cumhurbaşkanı Reisi Hz. İsa Mesih'in doğum gününü kutladı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francesco’ya gönderdiği bir mektupta Hz. İsa Mesih'in doğum günü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Reisi’nin kaleme aldığı mektupta şu ifadelere yer verildi:

“İyilik ve barış peygamberi Hz.İsa Mesih’in doğum yıldönümünü ve 2022 yılının başlamasını size ve dünyadaki tüm Hıristiyanlara tebrik ediyorum.

İbrahimî dinlerin mensuplarının kalplerini ve görüşlerini yakınlaştırma çabalarınızdan dolayı size teşekkür ederim. Yüce Allah’tan size ve dünyadaki tüm insanlara sağlık ve esenlikler dilerim.”

Şehit Süleymani bölge ve dünyada güvenlik yarattı

Tahran Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Hüccet-ül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebutorabifard, İran'ın bölgedeki savunma başarılarına ve ayrıcalıklı konumuna atıfta bulunarak, "ABD ve paralı askerleri ve Siyonist Rejim'in politikalarının bölgede ve dünyada güvensizlik ve kaosu körüklediği dönemde İslami düzen bölgede güvenlik seviyesini önemli ölçüde artırmayı başarmıştır" dedi.

Kudüs Gücü'nün eski komutanı Şehit General Kasım Süleymani'nin şehadet yıldönümüne değinen Hüccet-ül İslam Ebutorabifard, "Şehit Süleymani IŞİD ve terör örgütleriyle mücadele ederek, dünya, Avrupa ve bölge ülkeleri için güvenlik yarattı" ifadesini kullandı.

İran'daki askeri tatbikatta balistik füze denendi

Devrim Muhafızları Hava Kuvvetlerine ait 16 adet uzun menzilli, orta menzilli ve kısa menzilli füze ülkenin güneyinde başlatılan "Büyük Peygamber (SAV) 17" adlı geniş kapsamlı askeri tatbikatın son aşamasında önceden belirlenmiş hedefleri tam isabetle vurdu.

Tatbikatın bu aşamasında İmad, Kadr, Secil, Zelzal, Dezful ve Zülfikar füzeleri düşmanın simüle edilmiş hassas mevzilerini tam isabetle vurarak imha etti.

Füzelerin ateşlenmesiyle birlikte Devrim Muhafızları Hava Kuvvetlerine ait 10 İHA da önceden belirlenmiş hedefleri imha etti.

Devrim Muhafızları Genel Komutanı'ndan Siyonist Rejim'e uyarı

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Selami, ülkenin güneyinde yapılan "Büyük Peygamber (SAV) 17" adlı geniş kapsamlı askeri tatbikatın son aşaması sırasında yaptığı konuşmada, bu tatbikatın özellikle füze alanında gerçekleştirilmesinin net bir mesajı olduğunu belirterek, “Bu tatbikatın mesajı Siyonist Rejim yetkililerinin tehditlerine yönelik ciddi ve gerçek bir uyarıdır. Hata yaparlarsa ellerini kıracağız” dedi.

Gerçek operasyon ile füze tatbikatı arasındaki mesafenin sadece füzelerin fırlatma yönünün değiştirilmesinde olduğunu dile getiren Tümgeneral Selami, "Bu nedenle, düşmanlar söylediklerine dikkat etmelidir" ifadesini kullandı.

İran'da güncel korona verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 44 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 967 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 131 bin 306'ya vaka sayısı ise 6 milyon 181 bin 784'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 796'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 22 bin 150'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.